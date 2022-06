Ausbildung in der Krise : Deutlich weniger Bewerber für eine Ausbildung

Düsseldorf Die Sorgen bei Kammern und Arbeitsagentur sind groß, weil die Zahl der Bewerber deutlich zurückgeht. Welche Chancen es jetzt auf einen Ausbildungsplatz gibt.

Dem Ausbildungsmarkt der Stadt fehlt etwas ganz Entscheidendes – Bewerber in ausreichender Zahl. Schon die Statistik spricht eine eindeutige Sprache. Mit aktuell 2821 bei der Arbeitsagentur für eine Stelle registrierten jungen Menschen ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor zwei Jahren ein Minus von 16 Prozent zu verzeichnen. Selbst bei noch deutlich mehr Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie vor einem Jahr lag die Zahl da leicht höher. „Die Pandemie hat den Ausbildungsmarkt stärker ausgebremst, als wir das am Anfang gedacht haben“, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf (IHK). Birgitta Kubsch-von Harten, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Düsseldorf, sagt es ganz ähnlich: „Ich habe das unterschätzt.“