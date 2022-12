Prestigebau in Düsseldorf Die LED-Wand am Kö-Bogen kommt im Frühjahr

Düsseldorf · Am Kö-Bogen II an der Schadowstraße in der Düsseldorfer Innenstadt wird die breite LED-Werbewand eingebaut. Es waren viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Der Einbau geschieht noch nicht komplett.

15.12.2022, 13:12 Uhr

Zur Probe wurde bereits ein Stück LED-Wand eingebaut. Foto: Bretz, Andreas (abr)