Der Charme der Carlstadt : Das Hohe-Straße-Fest fand wieder statt

Düsseldorf Die Carlstädter zelebrierten ihr Fest auf der beliebten Straße. Trotz Regen genossen viele Kunst und Kulinarik – dafür ist die Straße besonders bekannt. Auch Bürger- und Bäckermeister ließ einen Blick hinter die Kulissen seiner Backstube werfen.

Doch die meistern ließen sich die Laune nicht verderben. Wer in die Hohe Straße hineinblickte, sah lauter bunte Regenschirme und lachende Gesichter auf sich zukommen. Und so machte man bei dem feucht-fröhlichen Treiben einfach mit. Eine abwechslungsreiche Zeltstadt säumte die Straße, darin präsentierten sich der localbook.shop mit einem Glücksrad für Kinder, in der Hausweinmanufaktur „anderweinig“ bekamen die Erwachsenen einen guten Schluck serviert und kamen im Zelt für eine Weile trocken unter.

Name Seinen Namen verdankt das Quartier Carl Theodor, Kurfürst von der Pfalz und Bayern, der von 1724 bis 1799 lebte. Er sorgte für eine klassizistische Prägung des Stadtbildes, was noch heute sichtbar ist: So gehen etwa die Kunstakademie, das Benrather Schloss und die Gestaltung des Hofgartens auf ihn zurück.

Als der Regen gegen 14 Uhr stärker wurde, waren viele besonders froh, die Backstube der Bäckerei Hinkel besichtigen zu können. Imke war mit ihren beiden Töchtern Klara und Ida unterwegs und war überrascht, wie weitläufig die Backstube nach hinten hin doch ist: „Wir kaufen hier regelmäßig Brot ein, aber hätten nie für möglich gehalten, dass hinter dem kleinen Verkaufsraum eine solch große Fläche mit riesigen Öfen und Knetmaschinen ist“, sagte sie sichtlich beeindruckt. Gleich am Eingang duftete es nach allerlei süßen Speisen, zwei Bäcker waren dabei, den Teig der Heidesand-Kekse in schmale Scheiben zu schneiden, bevor sie mit Zimt beträufelt in den Ofen kamen. Mit staunenden Blicken standen Klara und Ida ein paar Meter weiter vor den großen Öfen, in denen sich die Zeus- und Olivenbrote drehten: „Das ist wirklich interessant zu sehen, denn die kaufen wir hier regelmäßig“, so Mutter Imke. Bei den großen Teigmaschinen und Kesseln stand Bäcker Franz-Josef Heinrich, der Fragen beantwortete und vorführte, wie etwa der Teig für Roggenmischbrote in riesigen Kesseln angerührt wird und dann über ein kleines Fließband zu einem Bäcker kommt, der die einzelnen Brote formt. Franz-Josef-Heinrich ist seit über 30 Jahren Bäcker bei Hinkel und liebt seinen Beruf: „Bäcker ist nicht nur ein Job, wir machen hier handwerkliche Backkunst. Dafür stehen wir auch mitten in der Nacht auf.“ Die erste Schicht beginnt um 23 Uhr, um Mitternacht kommt der nächste Mitarbeiter, um zwei Uhr in der Früh weitere fünf Mitarbeiter. Um sechs Uhr wird der Laden eröffnet.