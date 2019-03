Stadtplanung: Arbeiten für Wohnhochhaus im Norden laufen

Die zwei Türme: Der Uppernord Tower entsteht in der Nähe des Arag-Hochhauses. Foto: Sauerbruch Hutton

Düsseldorf Der UpperNord Tower an der Mercedesstraße wird 120 Meter hoch sein, rund 430 Wohneinheiten wird es in dem Gebäude geben. Einige öffentlich gefördert, viele aber auch als möblierte Appartements zu entsprechend höheren Mieten.

Düsseldorfs künftig höchstes Wohngebäude wird bald in die Höhe wachsen: An der Mercedesstraße in Derendorf hat der Bau des UpperNord Towers begonnen. Der markante Turm nach den Plänen des renommierten Architekturbüros Sauerbruch Hutton wird 120 Meter hoch sein, wie der Investor CG Gruppe betonte. Auf 36 Etagen entstehen rund 26.000 Quadratmeter Mietfläche. Allerdings machen einen guten Teil davon nicht die dringend benötigten „klassischen Wohnungen“ aus, sondern teilmöblierte Appartements für das Wohnen auf Zeit.