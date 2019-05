Tipps gegen gefährliche Raupen : Stadt Düsseldorf sprüht Biozid gegen Eichenprozessionsspinner

Düsseldorf Bald schlüpfen die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Weil der Kontakt mit ihren Haaren beim Menschen zu Ausschlag, Bindehautentzündung oder Atemnot führen kann, bekämpft die Stadt die Tiere nun mit Gift - und gibt Tipps, falls doch etwas passiert.

Vorbeugend würden deshalb in diesen Tagen rund 750 der rund 7.500 Eichen im Düsseldorfer Stadtgebiet mit einem Biozid besprüht, so die Stadt. Ausgewählt würden Bäume, die in den Vorjahren stark befallen waren und in der Nähe von Spielplätzen, Schulhöfen, Kindergärten oder an Hauptwegen auf Friedhöfen und stark frequentierten Straßen stehen.