Musik-Mania in Düsseldorf Das Herzstück der Jazz-Rally ist die Rheinterrasse

Reiner Witzel, Saxofonist und neben Nils Gropp künstlerischer Leiter der Jazz-Rally, hatte diesen Tipp parat bei der Programmpräsentation: „Die Sängerin Joyce Nuhill könnte eine neue Sade werden.“ Neu bei der Rally sind diese Locations: Die Bar des Hotels me and all in Oberkassel und der Frank’s Club im Andreas-Quartier, der von April an regelmäßig Live-Jazz-Musik anbieten will. Bei den Kulturbanausen im Ratinger Hof gibt es wieder einen Auftritt: Die Band Toyboy aus Hamburg und die Kölner Formation Tigermilch. Die Rally bietet auch erneut Jazz während einer Fahrt in einer historischen Rheinbahn an. Der Nachwuchs wird sich auf der Sparda-Bank-Bühne am Schadowplatz austoben.