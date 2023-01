Evangelische Kirche in Düsseldorf Das Haus der Kirche soll vermietet werden

Die evangelische Kirche wird das im Jahr 1972 bezogene „Haus der Kirche“ an der Bastionstraße sanieren und im Anschluss voraussichtlich ganz oder zumindest teilweise vermieten. „Bis spätestens zum Sommer werden wir die vier Etagen komplett leer ziehen“, sagt Superintendent Heinrich Fucks auf Anfrage dieser Redaktion. Bis Ende der Woche sollen die Mitarbeiter darüber informiert werden, an welchen Standorten sie künftig arbeiten. Ein größerer Teil wird wohl an die Hohe Straße wechseln, dort befindet sich bereits ein Teil der Verwaltung des Düsseldorfer Kirchenkreises.