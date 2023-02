Anmeldungen an weiterführenden Schulen Das ist der neue Spitzenreiter unter Düsseldorfs städtischen Gymnasien

Das Bilker Geschwister-Scholl-Gymnasium hat im ersten Durchgang die meisten Anmeldungen unter den 18 städtischen Gymnasien erhalten. Das ergibt sich aus den internen Schnellmeldungen von Donnerstagabend. 201 Jungen und Mädchen (Vorjahr: 119) wollen ab August die Schule an der Redinghovenstraße besuchen. Das Plus von 82 Schülern im Vergleich zu den Schnellmeldungen im Februar 2022 ist in diesem Jahr der höchste Zuwachs an einem Gymnasium.