Fans vor dem Breidenbacher Hof Das große Warten auf Coldplay – oder doch Taylor?

Es ist eben nicht alltäglich, dass sich Stars von diesem Kaliber in Düsseldorf die Klinke in die Hand geben. Taylor Swift übernachtete rund um ihre drei Gelsenkirchener Konzerte in dem Luxushotel, blieb aber weitgehend unsichtbar. Sie verließ die Räume nur in einer dunklen Limousine durch die Tiefgarage und zeigte sich ihren Fans nicht so richtig.