Tipps zum Semesterstart in Düsseldorf Das große Uni-ABC

Ausgehen In Düsseldorf haben Studierende die Qual der Wahl. Beliebt sind Kneipen, Restaurants und Clubs wie das Scotti’s (Bilker Allee 208, nah an der Uni), das Tigges (Brunnenstr. 1), das Cube (Mertensgasse 8), das Lot Jonn (Kopernikusstr. 94), die Bar Konvex (Albertstr. 113), The Boston Bar (Hunsrückenstr. 20), die Brauerei Kürzer (Kurze Straße 20), das Schaukelstühlchen (Kurze Str. 18) oder das Schickimicki an der Neustraße 51.