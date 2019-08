Schädlingsbekämpfung in Düsseldorf : Das giftige Jakobskreuzkraut verbreitet sich stark

Düsseldorf Landwirte und insbesondere Besitzer von Pferdehöfen in Ludenberg beklagen die Ausbreitung des giftigen Jakobskreuzkrautes. Stadt und Straßen.NRW sagen, nur ein frühzeitiges Mähen könne die Ausbreitung verhindern.

Erika Frölich legt in diesen Tagen die Gummihandschuhe nur selten beiseite. Denn die Pächterin des Reitstalls Gut Grosseforst in Ludenberg bemerkt auf ihrem Grundstück immer wieder diese nett anzusehende Pflanze mit den gelben Blüten, die jedoch einen gravierenden Nachteil hat: Sie ist giftig.

Die Rede ist vom Jakobskreuzkraut, dessen Giftstoffe sich vor allem bei Pferden, aber auch bei Rindern in der Leber anreichern und zu einem chronischen Krankheitsprozess führen. Also rupft Frölich das Jakobskreuzkraut radikal aus, wenn sie darüber auf dem 24 Hektar großen Gelände stolpert.

Vermehrung Die Verbreitung des Jakobskreuzkrautes in NRW schreitet voran. Das Jakobskreuzkraut vermehrt sich besonders auf Stilllegungsflächen, extensiv genutzten Weiden, Extensivgrünlandflächen, an Wegerändern und Böschungen.

So wie ihr ergehe es vielen Landwirten und Gutshofbesitzern in der Umgebung, sagt sie, denn das böse Kraut, das bis zu 60 Zentimeter hoch wachse, vermehre sich exorbitant durch Samenflug. „Man kann eigentlich nur eines dagegen machen: Frühzeitig mähen, vor der Blüte, bevor die Samen sich gebildet haben“, sagt Frölich.

Der Einsatz von Chemie sei zudem ausgeschlossen und werde im öffentlichen Interesse allenfalls zur Bekämpfung der Herkulesstaude praktiziert. „Das Jakobskreuzkraut ist gefährlich für Weidetiere, keine Frage. Mir ist in den vergangenen zehn Jahren aber auch kein Fall bekannt, bei dem ein Tier daran gestorben ist“, so Eilermann.

„Das Jakobskreuzkraut ist eine heimische Pflanze, die in Düsseldorf bereits in sehr alten Pflanzenkartierungen auftaucht. Die Pflanze wurde daher sicherlich nicht gezielt angepflanzt“, sagt Stadtsprecher Michael Bergmann. Bereits seit 2004 entwickele das Jakobskreuzkraut auch in Düsseldorf zum Teil hohe Dichten, besonders in landwirtschaftlich genutzten Außenflächen trete das Kraut verstärkt auf.