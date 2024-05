Neues Gemeindezentrum Das Matthäus-Haus in Düsseldorf ist endlich fertig

Danach schien Ende vergangenen Jahres alles fertig zu sein. Am ersten Advent konnten die Gemeindemitglieder direkt nach dem Kirchgang bei einem Empfang das Haus besichtigen. Es war eine inoffizielle Eröffnung, sozusagen eine Generalprobe in den neuen Räumlichkeiten. Doch dann war auch schon wieder Schluss. Die Notbeleuchtung im Neubau war zu dunkel und nicht ausreichend, wenn der Strom einmal ausfallen sollte. Dabei ging es vor allem um die Leuchten an den Treppen im Parterre, die zu den Toiletten im Untergeschoss führen. So musste nachgearbeitet werden. Die Umzugspläne mussten verschoben werden.