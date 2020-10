Nach der Wahl in Düsseldorf : Das fordert der Jugendrat vom neuen OB

Düsseldorf Noch-Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte für den Jugendrat in Düsseldorf immer ein offenes Ohr. Sein Nachfolger Stephan Keller ist dort noch fast ein Unbekannter. Bald wollen die Jugendlichen den zukünftigen OB zum Kennenlernen einladen.

Der Jugendrat will bald Stephan Keller (CDU) nach dessen Wahl zum zukünftigen Oberbürgermeister zu einem Arbeitstreffen einladen, um ihn besser kennenzulernen. „Wir wissen gar nicht, wie er zum Jugendrat steht und was uns für eine Zusammenarbeit erwartet“, sagt Nada Haddou-Temsamani, Sprecherin des Jugendrates. „Wir sind gespannt, wie Herr Keller ist.“

Mag der Jugendrat den neuen OB zwar noch nicht gut genug kennen, so hat er aber schon klare Vorstellungen, wie Stephan Keller ihn unterstützen kann. Der zukünftige Oberbürgermeister soll in seiner Arbeit den Fokus auf das Ziel Klimaneutralität legen, die Vielfalt in der Stadt fördern und gegen menschenverachtende Statements vorgehen, listet Nada Haddou-Temsamani auf.

Außerdem bringt die Sprecherin eine Antidiskriminierungsstelle bei der Stadt ins Gespräch, setzt sich für mehr Kinderparlamente wie in Garath auch in anderen Stadtteilen ein und wiederholt den Wunsch des Jugendrates, ein Stimmrecht in den Ausschüssen und ein Rederecht im Stadtrat zu erhalten. Per E-Mail soll Keller bald eingeladen werden.