Jonges-Initiative Neue Büste schmückt das Ehrengrab von Mutter Ey

2020 wurde die Tischgemeinschaft „Mutter Ey“ gegründet. „Wir waren gemeinsam am Grab und haben diese alte, kleine Grabplatte vorgefunden, alles war verwachsen. Das ist Johanna Ey einfach nicht würdig“, erklärt der Tischbaas Marcel Kreuter. Das Ergebnis der Bemühungen der Tischgemeinschaft zur Verbesserung des Grabes wurde am Dienstagnachmittag auf dem Nordfriedhof präsentiert: Auf einer Stele aus Lavabasalt thront nun eine Bronzebüste von Mutter Ey. Gestaltet hat sie – wie auch die Statue am Mutter-Ey-Platz – der Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim. Krankheitsbedingt konnte er allerdings bei der Enthüllung nicht zugegen sein.