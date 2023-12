Akrobatik in Düsseldorf Die bärenstarken Zwillinge

Es sieht so einfach, so spielerisch aus. Dabei ist es eine akrobatische Höchstleistung die André und Micolai Pysiura auf der Bühne des Apollo-Varietés bieten. Ihre Hand-auf-Hand-Nummer in der aktuellen Show „Meet the Street – Künstler sind auch nur Nachbarn“ ist außergewöhnlich. Sie kommen sehr lässig in langen Hosen und Jackett auf die Bühne, geben sich komödiantisch und dann geht es Schlag auf Schlag. In einem rasanten Tempo präsentieren die Brüder passend zur Musik, zu jedem Takt akrobatische Nummern. Es ist eine Art Wettkampf mit Höchstschwierigkeiten.