20 Jahre Dorotheum Spürnase auf Kunst-Schatzsuche

Mit einem Artikel in der Tageszeitung fing alles an: „Als ich vor 20 Jahren las, dass das Dorotheum nach Deutschland expandiert, habe ich nicht lange gezögert und mich beworben“, erinnert sich Petra Schäpers. Sie bekam den Zuschlag und leitet seither mit großem Engagement die Dependance im Rheinland – damals die erste in Deutschland. Die promovierte Kunsthistorikerin ist die einzige, die für das Dorotheum neben der Geschäftsführung bundesweit als Expertin für die Moderne und Zeitgenössische Kunst die von Sammlern und Kunst-Liebhabern angebotenen Gemälde und Objekte begutachtet, sie einordnet als Kunst oder Kitsch, sie auf Original oder Fälschung prüft und sie bewertet. Ausgewählte Werke und besonders erlesene Stücke schaffen es sodann in die Wiener Auktion und in den Katalog.