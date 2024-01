Beliebtes italienisches Geschäft in Düsseldorf Darum gibt das Centro an der Nordstraße auf

Mamma mia, was für eine Nachricht: Das Centro auf der Nordstraße öffnet das letzte Mal am 17. Februar. Das ist für genussfreudige Düsseldorfer mit Liebe zu Italien ein herber Verlust – und ein bisschen mehr als das. Denn der Einkauf bei Anna und Corrado Soriano war und ist immer auch ein Stück Lebensfreude. Wo bekommt man beim Einkaufen schon einen Espresso angeboten? Man plauderte, lachte gemeinsam, bekam die leckersten Dinge empfohlen und natürlich Wein. Für die Nordstraße ist der Abschied vom Centro der zweite Abgang, der besonders schmerzt. Schräg gegenüber am westlichen Ende der Einkaufsstraße hatte im August das französische Bistro-Restaurant Les Halles St. Honoré, ebenfalls familiengeführt, seine Türen endgültig geschlossen.