Beim Verwaltungsgericht Düsseldorf : Das Carsch-Haus ist jetzt Denkmal – der Eigentümer klagt

Düsseldorf Das Kaufhaus ist vorläufig unter Schutz gestellt worden. Beim Verwaltungsgericht hat der Eigentümer dagegen Klage eingereicht. Ebenfalls vor Gericht: Tempo 30 an der Merowinger Straße.

Über das neue Verfahren berichtete die Spitze des VG, das zuständig ist vom Bergischen bis zum Niederrhein, bei ihrem Jahrespressegespräch. Es machte eindrücklich klar, welch wichtige Rolle das Verwaltungsgericht spielt, denn es ist ein Korrektiv im Miteinander von Bürgern und Verwaltungen. In einer aktuellen Klage will ein Bürger etwa dafür sorgen, dass Tempo 30 auf der Merowinger Straße abgeschafft wird. Eine Krefelderin, die im Internet als ehemaliges Fotomodell auch mal „oben ohne“ zu sehen war, klagt auf Einstellung in den Polizeidienst. Sie war wegen „Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung“ abgelehnt worden. Das ist früher auch tätowierten Bewerbern so gegangen, dort haben sich aber bei harmlosen Tattoos die Regeln durch erfolgreiche Klagen geändert.