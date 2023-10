Diskussion in Düsseldorf Das Burgenland NRW soll attraktiver werden

„Der beste Denkmalschutz für eine Burg oder ein Schloss besteht in einem denkmalgerechten Nutzungskonzept, das in vielen Fällen vom Tourismus abhängig ist. Ohne ein wirtschaftliches Nutzungskonzept wären viele Denkmäler in NRW gefährdet“, ließ die Landesgruppe verlauten. „Denkt man über NRW nach, denkt man zunächst an Industrie und wenige Highlights wie den Kölner Dom“, so Heike Döll-König, Geschäftsführerin von Tourismus NRW. „Wir müssen einen Imagewandel herbeiführen.“