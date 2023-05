Gute Nachricht für Altbier-Fans Das Brauhaus Zum Schlüssel ist dienstags wieder offen

Im Zum Schlüssel in der Altstadt gibt es Neuigkeiten: Freudig verkündet Karl-Heinz Gatzweiler in den sozialen Medien, dass das Brauhaus nun auch dienstags wieder geöffnet hat. Seit Anfang April in diesem Frühjahr war der Zapfhahn an diesem Wochentag nämlich zugeblieben – Gatzweilers Problem war unter anderem der allgemeine Personalmangel, daher wurde der Ruhetag eingeführt. Nun verkündete das Team um Karl-Heinz Gatzweiler unter anderem auf Facebook die „großartigen Neuigkeiten“.