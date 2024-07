Spendenaktionen in Düsseldorf Geboxt wird für den guten Zweck

Am Samstag, 6. Juli, veranstaltet das Boxstudio Freudenreich bereits zum vierten Mal ein Benefiz-Boxen. „Wir sind sehr stolz, dass unsere Charity-Box-Events so einen großen Anklang gefunden haben“, sagt Aria Najafi, der die Veranstaltung organisiert. Der erfahrene Profiboxer und Deutsche Meister leitet zudem das Boxstudio, das seit mehr als 15 Jahren besteht. Es bietet Trainingsmöglichkeiten für Amateure und Profis gleichermaßen. Beim Benefiz-Boxen treten Amateure im Studio an der Duisburger Straße gegeneinander an. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 30 Euro im Boxstudio oder für 40 Euro an der Abendkasse. VIP-Karten für die erste Reihe kosten 100 Euro.