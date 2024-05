Kinderspielplatz in Düsseldorf Das bietet der neue Spielplatz im Hofgarten

Klettern, Schaukeln, Rutschen: All das ist nun wieder im Hofgarten möglich. Seit August fand die grundlegende Sanierung des Spielplatzes statt, auf die Eröffnung der neuen Spielgeräte hatten Kinder und deren Eltern scheinbar sehnsüchtig gewartet: Als Oberbürgermeister Stephan Keller den neu gestalteten Spielplatz in der Grünanlage nun am Montagvormittag eröffnete, hatten die ersten Kinder die neue Anlage schon in Beschlag genommen.