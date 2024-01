Bildung in Düsseldorf Das bieten die Bildungswerke im ersten Halbjahr 2024 an

Volkshochschule Mit rund 4000 Kursen, Seminaren und Workshops pro Jahr ist die VHS Düsseldorf der größte Bildungsanbieter der Stadt. Was für Kurse das sind, wird künftig aber vor allem online unter der Webseite vhs.duesseldorf.de einsehbar sein. Denn das klassische, vollumfassende Programmbuch wird es in gedruckter Form 2024 nicht mehr geben. Ohnehin möchte die VHS ihren Schwerpunkt stärker ins Digitale verlagern, sowohl was den Inhalt als auch die Durchführung der Kurse angeht. So werden viele der 37 angebotenen Sprachkurse (darunter auch Chinesisch, Kroatisch, Vietnamesisch und Hebräisch) im kommenden Jahr online angeboten. Einige Seminare behandeln zudem die Stärken und Risiken der Künstlichen Intelligenz, etwa beim Kurs „ChatGPT – Risiken und Chancen“ (Kursnummer D267005) am 1. März oder „Kreative Arbeit mit KI“ (D730110) am 25. Februar. Seit dem Sommer verfügt die VHS zudem über eigene Virtual-Reality-Brillen, für die spezielle Workshops konzipiert wurden. Neben immersiver Kunstbetrachtung (Kurs D700004), also dem virtuellen Eintauchen in Kunstwerke, sind auch Reisen (D700006, 15. Mai), Malerei (D730115, 4. Mai) oder Bildhauerei (D730119, 1. Juni) in künstlich generierter Umgebung möglich. Bei Rückfragen stehen die Fachbereichseleiter telefonisch unter 0211-8994150 zur Verfügung.