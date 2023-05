Leben zwischen Deutschland und Ghana Eine Familiengeschichte auf der Leinwand

Die Liebesgeschichte von Hanna und Joseph Adomako nahm ihren Anfang im London der 1950er Jahre. Hanna kam aus Deutschland, Joseph hatte Ghana verlassen, um in England zu studieren. Die Wuppertalerin heiratete Joseph und beschloss, ihren Mann in seine Heimat Ghana zu begleiten, nachdem das Land unabhängig geworden war. Eine Vorstellung davon, was sie dort erwartet, hatte sie nicht. Die älteste Tochter des Paares, Tina Adomako, lebt mittlerweile in Düsseldorf. Gemeinsam mit dem Regisseur Christoph Felder erzählt sie in der Dokumentation „Beyond the Intersection“ ihre Familiengeschichte.