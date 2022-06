Gelassene Stimmung am Hauptbahnhof : Das 9-Euro-Ticket sorgt für volle Züge – auch nach Düsseldorf

Am Hauptbahnhof war es am Samstag besonders voll. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das lange Pfingstwochenende verlangt Bahnreisenden einiges ab. Doch trotz überfüllter Züge, Verspätungen und verpasster Anschlüsse blieben die meisten von ihnen gelassen.

Von Claudia Hötzendorfer

Es war das Wochenende der Ausflüge und Herausforderungen für die Reisenden. Das zeigte sich von Anbeginn. Hauptbahnhof, Freitagabend, gegen 19:30 Uhr: Nur noch wenige Pendler warten auf Regional- und S-Bahnen. Auf Gleis 7 warten Katja und Sabine auf den Zug nach Arnheim. Von da wollen sie weiter nach Amsterdam. „Shoppen und am Samstag in ein Konzert“, erzählt Katja. Warum sie nicht gleich in den ICE nach Amsterdam gestiegen sind, der keine zehn Minuten später direkt dorthin fährt? „Wir haben uns 9-Euro-Tickets gekauft. Damit können wir ja nur die Regiobahnen nehmen“, erklärt Sabine.

Ähnlich plante auch das Ehepaar Remagen seinen Wochenend-Ausflug nach Hamburg. „Wir fahren mit der Regiobahn bis Osnabrück. Von da aus geht es dann weiter über Bremen“. Mehrmals umsteigen? Für die beiden kein Problem. „Wir haben Zeit und da wir in den Abend hineinfahren, wird das sicher nicht so voll wie heute Nachmittag“, glauben sie.

Am frühen Samstagmorgen ein anderes Bild. Reisende ziehen ihre Rollkoffer hinter sich her, informieren sich über Abfahrtszeiten, decken sich noch mit Proviant ein und wappnen sich für die Fahrt.

Gülcan Sami behält ihren Teenager-Nachwuchs im Blick. Die Familie fährt übers Wochenende zu Freunden nach Paderborn. „Für uns ist das 9-Euro-Ticket ein Segen“, freut sich die dreifache Mutter. Sie hätte die Fahrt wohl nicht angetreten, wenn sie den üblichen Fahrpreis hätte zahlen müssen. „Ich mache mir allerdings Sorgen, wie voll das gleich werden wird“, sagt sie.

Eine Gruppe Kegelschwestern diskutiert laut über das Für und Wider der Preisaktion. Die Damen wollen nach Rügen. „Wenn wir da mit dem Billig-Ticket hinfahren würden, wären wir bestimmt zwei Tage unterwegs“, ist Margit Poeskamp überzeugt.

Mit dem ausgebuchten Intercity sind es immer noch rund acht Stunden, die sie bis zum Ziel brauchen. „Immerhin, wir müssen nicht umsteigen und haben Sitzplätze reserviert“, sagt sie und winkt noch einmal, bevor sich die IC-Tür hinter ihr schließt.

Viele der Reisenden an diesem Morgen, die mit dem 9-Euro-Ticket ins lange Wochenende starten, fahren eher kurze Strecken wie Jannis, Max und Tom. Die drei wollen nach Münster. „Ein paar Studi-Kollegen besuchen“, sagen sie. Das ginge auch mit der Regio-Bahn. Die Jungs haben eher flüssigen Proviant dabei und sind überzeugt, „die Fahrt kriegen wir schon rum.“ Zwar müssen sie in Dortmund umsteigen, aber „wer will sich für diesen Preis da beschweren“, meint Jannis.

Eine Meinung, mit der er nicht alleinsteht. „Wer Komfort will, der kann ja den ICE nehmen“, argumentiert Tom.

Auf die Frage, ob es sie denn nicht stört, wenn es sich in den Abteilen knubbelt und vielleicht auch nicht jeder einen Sitzplatz bekommt, räumt der BWL-Student ein: „Klar würde ich lieber die ganze Fahrt über sitzen, aber hey – man kann ja nun auch nicht alles haben oder?“, grinst er verschmitzt.

In der Geschäftspassage herrscht reges Treiben. Die Ankommenden streben so schnell wie möglich Richtung Ausgang. Nicht jeder kann sich mit dem Gedränge auf Bahnsteigen und in den Zügen arrangieren. Klara Grünwald beispielsweise hatte „ernsthaft überlegt, die Reise zu verschieben“. Sie will nach Minden zu ihrer Tochter. „Ich fühle mich bei so vielen Menschen nicht wohl“, gibt die Rentnerin zu. „Aber der Preis ist einfach unschlagbar“, räumt sie ein.