Namhafter Wettstreit in Düsseldorf Das 101-Ranking wirft einen Blick auf die Zukunft der Hotellerie

Am 1. Mai 2022 hat Daniela Fette den Posten als Generaldirektorin des Düsseldorfer Hotels Kö59 übernommen. Ein knappes Jahr später ist sie mit ihrem Haus Gastgeberin dieses Ereignisses: Am 17. und 18. April finden im Kö59 die „Future Hospitality Days“ statt, die im April 2022 im Hamburger Grand Elysée ihre Premiere hatten. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an die junge Generation der Hotel-Branche: Sie ist in erster Linie gefragt, um Innovationen bei den drängenden Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung auf den Weg zu bringen. Organisatoren der Veranstaltung sind das Nachhaltigkeits-Zertifizierungsinstitut GreenSign und die Macher des Hotelrankings „Die 101 Besten“. So wird bei der Veranstaltung auch zum zweiten Mal der „Next Gen Hotelier des Jahres“ gekürt – jener Nachwuchshotelier, der nach Meinung der Jury diese Themen besonders im Fokus hat. Im vergangenen Jahr in Hamburg war Jan Bolland erster Preisträger, der mitten in der Pandemie gegen einige Widerstände in Bingen sein Hotel „Papa Rhein“ eröffnet hatte.