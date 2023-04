Gewässer in Düsseldorf Warum der Kö-Graben tagelang ausgepumpt wurde

Zwei große Tankfahrzeuge sorgten in den vergangenen Tagen für reichlich Krach und Gestank auf der Kö. Mit ihnen wurde der Schlamm und das Laub entfernt, welches sich in den Ecken des Tritonenbrunnens am nördlichen Teil des Kö-Grabens angesammelt hatte. Die Entschlammung des Grabens war dringend nötig: Zwischen 30 bis 40 Tonnen Schlamm und Biomasse konnten dabei an drei Tagen aus den Gewässern gepumpt werden. Anschließend wurde der Schlamm in eine Entsorgungsanlage gebracht.