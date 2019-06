Düsseldorfer Straßenprojekt : Warum die Toulouser Allee über den Wehrhahn verlängert wird

Die Toulouser Allee wird nach Süden verlängert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mit einem Grundstückskauf macht der Rat den Weg für das Verkehrsprojekt frei. Es dient nicht nur dem Autoverkehr. Die wichtigsten Antworten zu dem Projekt gibt es hier.

Die Verlängerung der Toulouser Allee rückt näher. Die Stadt erwirbt derzeit das Land, um die Straße über den Wehrhahn hinaus zu verlängern. Die wichtigsten Antworten zu dem Straßenbauprojekt:

Über welche Strecke soll die Verlängerung laufen? Die Toulouser Allee soll an ihrem südlichen Ende einige hundert Meter länger werden. Bislang endet die Straße in einem Schwenk in Richtung Schirmerstraße. Bald soll sie ein Stück weiter parallel zu den Bahnschienen geführt werden. Die Strecke verläuft unter der Brücke, über die Autos, Räder und Stadtbahnen in Richtung Flingern fahren. Die Verlängerung endet an der Worringer Straße, der Anschluss soll zwischen den bestehenden Gebäuden – unter anderem dem Granderath-Markt – und dem im Entstehen begriffenen Wohnbauprojekt erfolgen. Nach bisherigen Planungen ist eine zweispurige Straße vorgesehen.

Info Toulouser Allee kostete 61 Millionen Euro Projekt Die Toulouser Allee entstand auf dem Gelände des Güterbahnhofs Derendorf im Zuge der Neubebauung des Quartiers. Kosten Die Gesamtkosten betrugen 61 Millionen Euro. Kritik Die vor allem anfangs schlechte Auslastung und zuletzt viele Falschparker auf der Fahrbahn führten zu Debatten.

Was soll die Verlängerung bringen? Sie soll den Kreuzungsbereich Adlerstraße/Schirmerstraße/Worringer Straße/Am Wehrhahn entlasten, der zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt zählt – und zu den größten Unfallschwerpunkten. 13.000 Autos pro Werktag sollen laut Prognosen bald die neue Verbindung statt der Kreuzung nutzen. Davon soll auch die Rheinbahn profitieren, deren vier Stadtbahnlinien in dichtem Takt die Kreuzung queren. Die Ampel-Anlage wurde so optimiert, dass die Stadtbahnen in der Regel ohne Stopp durchfahren können. Am Wehrhahn kreuzen sich darüber hinaus zwei bedeutende Radwege.

Für die Anbindung der Wohnhäuser ist die neue Straße hingegen nicht von Interesse, diese soll über die Worringer Straße erfolgen. Der Investor Vivawest hat jüngst das Neubauprojekt mit 450 Wohneinheiten erworben. Es handelt sich um das südlichste Grundstück des „Quartier Central“. Auf der ehemaligen Betriebsfläche der Bahn entstehen sechs- bis achtgeschossige Wohnhäuser.

Wann erfolgt der Ausbau? Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Der Ausbau ist Teil einer Drei-Jahres-Planung für Verkehrsprojekte mit Priorität, eine schnelle Umsetzung ist also wahrscheinlich. Der Stadtrat macht dafür derzeit den Weg frei: Verschiedene Gremien müssen dem Ankauf des Geländes zustimmen, über das die Straße verlaufen soll. Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zugestimmt, damit ist auch die Zustimmung des Rats am 4. Juli äußerst wahrscheinlich. Der Entwickler Aurelis hat das Grundstück angeboten, der Kaufpreis in Höhe von 450.000 Euro für die rund 3000 Quadratmeter liegt laut Bewertung für die Stadtverwaltung deutlich unter dem möglichen Maximalpreis in dieser Lage.