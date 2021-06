Protestaktion der Kulturbranche in Düsseldorf : Darum wird der Rheinturm am Dienstag rot angestrahlt

Bei der Night of Light vor einem Jahr wurde der Medienhafen in rotes Licht gehüllt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit der Protestaktion soll auf die prekäre Situation der Veranstaltungsbranche hingewiesen werden. Der Düsseldorfer Fernsehturm wird aus Solidarität illuminiert. Die besten Fotos der Aktion werden prämiert.

Bei der zweiten Night of Light werden am Dienstag wieder deutschlandweit zahlreiche Gebäude und Spielstätten der Kultur- und Veranstaltungsbranche abends in rotes Licht getaucht. Mit der Aktion will die Branche auf ihre pandemiebedingte existenzbedrohende Lage aufmerksam machen. Daran beteiligen sich in Düsseldorf unter anderem auch das Kabarett Flin, das Capitol Theater und der Rheinturm. „Für uns ist das rote Licht in diesem Jahr ganz klar auch ein Zeichen der Hoffnung“, sagt Capitol-Theaterleiter Henning Pillekamp. Denn inzwischen gebe es auch Öffnungsperspektiven.