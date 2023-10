Kultur in Düsseldorf Warum Franklyn „Slunsh“ Kakyire im Museum Hip-Hop tanzt

So kam „Slunsh“ ins NRW Forum. Der 34-Jährige kann auf eine lange Liste an Kooperationen mit Rap- und Hip-Hop-Künstlern verweisen. Er hat bereits mit Samy Deluxe, Xavier Naidoo, Eko Fresh oder Africa Bambaataa zusammen gearbeitet. Als Tänzer arbeitete „Slunsh“ unter anderem in Shanghai (China), Los Angeles und New York, gewann mehrere Wettbewerbe, darunter einen im Tanzhaus NRW an der Erkrather Straße. „Die Hip-Hop-Kultur hat mir so viel gegeben, da möchte ich jetzt etwas an die nächste Generation weitergeben“, sagt der Hamburger Tänzer. „Aber so richtig als Lehrer fühle ich mich nicht. Ja, ich leite die Workshops, aber ich sehe die Arbeit eher als Austausch. Die Kids geben mir mit ihren Bewegungen Inspirationen, die ich weiter entwickeln kann.“