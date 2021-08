Zahlung per Karte oder Smartphone : Erster Düsseldorfer Bäcker nimmt kein Bargeld mehr an

Michael Gauert ist Inhaber der Bäckerei Bulle, die in diesem Jahr an der Oststraße 113 eine zweite Filiale eröffnet hat. Mit Bargeld lassen sich da keine Brötchen mehr kaufen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Beim Bäcker Bulle an der Oststraße in Düsseldorf kann künftig nur noch mit Karte oder mit dem Smartphone bezahlt werden. Chef Michael Gauert rechnet auch mit verärgerten Kunden – will die neue Strategie aber durchziehen.