Düsseldorfer Jonges Darum muss der Heimatabend im Henkelsaal abgesagt werden

Die Düsseldorfer Jonges haben ihren Heimatabend mit Verkehrsdezernent Jochen Kral im Henkelsaal für Dienstag, 29. August, abgesagt. „Grund ist der Zustand, in dem wir den Saal am Montag vorgefunden haben, die komplette Technik wurde ausgeräumt, der Boden ist mit Kartonage und anderem, schnipselartigem Material übersät – so etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven.