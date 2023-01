Senioren in der Landeshauptstadt Darum fehlen in Düsseldorf 1000 Plätze in Pflegeheimen

Düsseldorf · In Düsseldorf fehlen viele Plätzen in Pflegeheimen. Weil Grundstücke und Fachkräfte in der Pflege knapp sind, geht der Ausbau nur langsam voran. Welche neuen Projekte in der Planung sind.

13.01.2023, 08:16 Uhr

Alltag im Rather St. Elisabeth-Pflegezentrum der Caritas: Bewohnerin Magret Thelen (95) – hier beim Brettspiel mit Heimleiterin Claudia Luckas (l.) und Belegungsmanagerin Jessica Bongartz – ist froh, einen Platz in einem Düsseldorfer Seniorenheim zu haben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen