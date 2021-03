Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Corona-Maßnahmen : Darum dürfen Wohnmobile am Düsseldorfer Rheinufer stehen

Am Düsseldorfer Rheinufer stehen Wohnmobile – oft auch über Nacht. Foto: Verena Kensbock

Düsseldorf Am Rheinufer in Düsseldorf stehen immer wieder Wohnmobile – obwohl touristische Reisen und Übernachtungen in der Corona-Pandemie untersagt sind. Warum das trotzdem nicht illegal ist.