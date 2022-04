Corona-Pandemie : Düsseldorfer Kliniken befürchten schon bald personelle Engpässe

Oberarzt Tim Potempa (hier am Donnerstag auf der Intensivstation des Augusta-Krankenhauses) wünscht sich auch für Klinikmitarbeiter eine rasche Lockerung der bisherigen Corona-Auflagen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In Düsseldorder Kliniken könnten schon in wenigen Tagen personelle Engpässe drohen. Einige Ärzte fordern eine rasche Liberalisierung der Quarantäneregeln – auch für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Was die Mediziner befürchten.