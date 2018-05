Düsseldorf: Darf man auf der Autobahn Tiere retten?

Düsseldorf Nicht nur Wasserbüffel waren in der vergangenen Woche auf der Autobahn unterwegs. Auch eine Entenfamilie verirrte sich auf die A46 bei Düsseldorf. Oft wollen Autofahrern den Tieren helfen. Aber dürfen sie das überhaupt?

Aussteigen und helfen oder sitzenbleiben? Diese Frage stellte sich der Düsseldorfer Stefan Weimann am Montag vergangener Woche. Weil auf der A3 Wasserbüffel unterwegs waren, musste er auf dem Weg zur Arbeit auf die A46 ausweichen. Doch auch dort waren Tiere auf der Fahrbahn: Eine Entenmutter und ihre drei Küken liefen auf der Autobahn herum.

Beton rechts und links

Er fuhr weiter. „Ich habe einfach gehofft, dass sie es schaffen“, sagt Weimann. Auf der Arbeit musste er ständig an die Entenfamilie denken und entschloss sich, ein Video in der Facebook-Gruppe Nett-Werk Düsseldorf zu posten. „Ich wollte wissen, ob jemand die Enten gesehen hat und weiß, wie es ihnen geht“, sagt er.

Doch wie sollte man eigentlich reagieren, wenn man Tiere auf der Autobahn sieht? Wolfram Weidt von der Autobahnpolizei Hilden stellt klar: „Das Betreten der Autobahn ist gefährlich. Deshalb sollte man in solchen Fällen immer die Polizei rufen.“ Nur in Notfällen sei es ratsam, die Autobahn zu betreten. Enten auf der Autobahn seien kein Notfall und kein Grund, sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen.