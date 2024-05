Veranstaltungen in Düsseldorf Wie das Wissen der Medici nach Düsseldorf kam

Am 2. Juni (11 Uhr) geht es an der Münsterstraße 38 (Innenhof) um astrologische und magische Geheimnisse in der florentinischen Renaissance. Titel: „Es war einmal ein Himmelsgewölbe“. Mitglieder zahlen 5, Nichtmitglieder 8 Euro (Brunch: 10 Euro). Die preisgekrönten Autoren Alessandro Mazzucchelli und Marco Bracali ergründen in ihrem Werk „C’era una Volta Celeste” (Es war einmal ein Himmelsgewölbe), wie sich in bedeutenden Kunstwerken das Wissen ganzer Epochen verbergen.