Düsseldorfer Gründerin Daniela Mündler Das "Pröbchen" neu erfunden

Von Beginn an sei klar gewesen, dass die Gründungsidee mehr als nur ein einmaliges Projekt war, vielmehr eine sinnvolle, zweckgebundene Arbeit werden sollte. „Die Frage nach dem Impact, den Auswirkungen einer solchen Innovation ist für mich eine sehr persönliche. Sie war bisher immer der gemeinsame Nenner meiner beruflichen Entscheidungen – welchen Unterschied kann ich im Leben der Konsumenten machen?“ Also wühlte sich die Jung-Unternehmerin durch Verordnungen und Gesetze, Hygienevorschriften und Patentrechte, machte sich in Sachen Fördermittel und Stipendien schlau. Bekam unter anderem Geld von der NRW Bank, von Investoren und wurde in das Förderprogramm Green Startup der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aufgenommen, das derzeit weniger als zehn Prozent der Bewerbungen bewilligt.