Forschung in Düsseldorf So kann Schule besser werden

Dass eine so umfassende Schulreform (oder eine leistungsbezogene Bezahlung von Lehrern wie in den Niederlanden und England) in Deutschland möglich wäre, dafür sieht Daniel Kamhöfer allerdings kaum Chancen. „Es gibt so viele Akteure im Bildungssystem mit unterschiedlichen Interessen. Was immer man ändern will, Widerstand ist sicher.“ Also, einfach weiter so wie bisher? Nach Einschätzung des Wissenschaftlers würden schon kleinere Lösungsansätze für Verbesserung sorgen – und dabei hat er ein ganz konkretes Handlungspaket im Blick: „Lions Quest – Erwachsen werden“, eine internationale Initiative des Lions Club, die seit vielen Jahren und in über 100 Ländern ein Ziel verfolgt: „Lebenskompetenzen zu vermitteln und Kinder in der positiven Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen“.