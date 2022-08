Düsseldorf ehrt einen freigiebigen Mäzen : Dan Georg Bronner bekommt Verdienstplakette

Düsseldorf ­Dan Georg Bronner ist mit Verdienstplakette der Landeshauptstadt ausgezeichnet worden. Der Stadtrat hatte beschlossen, ihm für seine Verdienste um die Förderung der Kunst in Düsseldorf zu ehren.

Er liebt die Kunst. In seiner privaten Sammlung finden sich Werke von Picasso und zahlreichen deutschen Expressionisten, von Künstlern der Weimarer Republik und von Düsseldorfern wie Konrad Klapheck, Günther Uecker sowie Norbert Tadeusz. Seit 60 Jahren leben Dan Georg Bronner und seine Frau Cary in Düsseldorf und fördern mir ihrer Stiftung zeitgenössische Künstler, unterstützen den Kunstpalast und den Künstleraustausch zwischen Düsseldorf und Tel Aviv.

Zuvor hatte der OB in einer sehr persönlichen Rede Leben und Werk von Dan Georg und Cary Bronner gewürdigt. Sichtbare Zeichen sind der nach dem Ehepaar benannte „Bronner-Saal“ im Kunstpalast, ihr Einsatz für das Schumann-Haus und die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Statue an der Oper und natürlich die Kunstsammlung Philara an der Birkenstraße. Der Aufbau dieser Sammlung wurde Mitte der 1990er-Jahre von Sohn Gil begonnen. Ein Projekt, das dem Senior derzeit am Herzen liegt, werde hoffentlich in naher Zukunft realisiert: eine Inszenierung seiner Skulpturen im Malkasten.