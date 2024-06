D-Fine in Düsseldorf Unternehmensberatung zieht in Ex-Luxusbüros der Gerchgroup im Kö-Bogen II

Die Managementberatung D-Fine mietet rund 2200 Quadratmeter Büroflächen im Kö-Bogen II an und will dort ab Herbst 2024 ihren neuen Düsseldorfer Standort beziehen. Das berichtet der Immobiliendienstleister BNP Paribas Real Estate in einer Mitteilung von Montag. „Die schnelle Nachvermietung der Flächen zeigt, wie stark der Drang von Unternehmen ist, sich die besten Flächen in zentralen Lagen zu sichern“, sagt Sven Jonas. Er verantwortet für BNP in Düsseldorf das Vermietungsgeschäft.