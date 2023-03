Top-Act bei Düsseldorfer Musikfestival Culcha Candela tritt bei der Jazz-Rally 2023 auf

Exklusiv | Düsseldorf · In weniger als zwei Monaten ist es wieder soweit: Die 29. „Schauinsland-Reisen Jazz-Rally“ will Düsseldorf am Pfingstwochenende erneut in eine Swinging City verwandeln. Top-Act ist die deutsche Band Culcha Candela, die in der Rheinterrasse auftreten wird.

29.03.2023, 14:00 Uhr

Die Band Culcha Candela wird bei der Jazz-Rally 2023 auftreten. Foto: Leon Hahn

Von Brigitte Pavetic