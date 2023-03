Im Kunstraum an der Kö CSD-Organisator lädt ein zum „blauen Montag“

Möglich ist die Talkshow auch, weil im Kunstraum an der Königsallee 106 genügend Raum für Zuschauer und Gäste ist. Das Gebäude wird derzeit von Künstlern genutzt – bevor es abgerissen wird. Der Immobilienentwickler Catella hatte es als Zwischennutzung zur Verfügung gestellt. Voraussichtlich bis Juni könne er mit seinem „blauen Montag“ bleiben, so Wahle. Dieser findet immer am ersten und dritten Montag eines Monats statt. Beginn ist um 20 Uhr. Eingeladen sind am 6. März als Talkshow-Gäste Kurt Fenn von den Närrischen Schmetterlingen, Ursula Strunk von der Partyband „Kokolores“, Schlagersänger Max Weyers und Torsten Abels, Projektleiter der Messe Cyclingworld. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.