Kostenlose Corona-Tests in Düsseldorf : Schnelltests jetzt im Foyer der Mitsubishi-Electric-Halle

Kostenlose Corona-Tests in Düsseldorf

Düsseldorf Die städtische Station für Corona-Schnelltests ist aus Containern in das Foyer der Mitsubishi-Electric-Halle umgezogen. Mittlerweile gibt es in der Stadt mehr als 30 Anbieter für die kostenlosen Tests.

Die Station für Corona-Schnelltests der Stadt Düsseldorf ist in das Foyer der Mitsubishi-Electric-Halle umgezogen. So sollen die Abläufe der Schnell- und PCR-Tests stärker voneinander getrennt werden, heißt es von der Stadt. Zuvor war die Teststation in Containern vor der Halle untergebracht.