Düsseldorf kämpft gegen illegales Feiern : Meerbar im Medienhafen nach Corona-Kontrolle vorübergehend geschlossen

Die Meerbar im Hafen wurde geschlossen, selbst der Lieferanteneingang wurde vom Ordnungsamt versiegelt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf greift nach der Party mit 400 Gästen am Samstag in der Meerbar durch. Am Dienstagnachmittag fand mit dem Gastro-Verband ein Krisentreffen bei Oberbürgermeister Geisel statt. Trotz der Krise werden auch Zukunftspläne geschmiedet.