Corona-Krise in Düsseldorf : Kranke vermeiden Arzt- oder Klinikbesuch

Corona-Krise in Düsseldorf

Düsseldorf Aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 nehmen viele Menschen zu spät ärztliche Hilfe in Anspruch. Das kann gefährlich sein. Die Ärzte an den Krankenhäusern, darunter die Kinderkliniken, warnen vor den gesundheitlichen Folgen.

23 Menschen, die infiziert waren und Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Davon werden 51 in Krankenhäusern behandelt, davon 28 auf Intensivstationen. 220 Menschen sind infiziert.

Auch die Ärzte an den Häusern des Verbunds Katholischer Kliniken (VKKD), zu denen etwa das St. Vinzenz-Krankenhaus gehört, berichten, dass viele dringend behandlungsbedürftige Patienten viel zu spät die Kliniken aufsuchten. „Bei einer unserer Patientinnen hätte ein Herzinfarkt viel früher diagnostiziert werden können, wenn diese eher zu ihren Hausarzt gegangen wäre. Das hatte sie aber aus Angst vor Ansteckung unterlassen“, sagt Rolf Michael Klein, Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Augusta Krankenhaus.

Besorgt ist auch Monika Gappa, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Evangelischen Krankenhaus (EVK): „Wir haben tatsächlich aktuell viel weniger Patienten in unserer Kinderklinik und diese sind meist sogar eher kränker, weil die Eltern zu lange Sorge hatte, zum Kinderarzt zu gehen oder in ein Krankenhaus zu kommen.“