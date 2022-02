Corona-Ausbruch in Düsseldorf :  JVA in Quarantäne – Prozesse fallen aus oder werden verschoben

Düsseldorf In dem Gefängnis mit 835 Haftplätzen sind offenbar 40 Insassen positiv. Gerichts-Verhandlungen und Gespräche mit Anwälten müssen verschoben werden. Bis Mitte Februar gelten nun besonderen Schutzmaßnahmen.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen steht die Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt (JVA) derzeit in weiten Teilen unter Quarantäne. Das Haus mit 835 Haftplätzen und aktuell rund 40 positiven Fällen sei von Corona-Infektionen „in allen möglichen Bereichen“ betroffen, für Mittwoch sei eine Reihentestung geplant, alle übrigen Maßnahmen würden jetzt in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt getroffen.

Das bestätigte JVA-Leiterin Charlotte Narjes am Montag auf Anfrage. Deutlich eingeschränkt sind damit auch Besprechungs-Möglichkeiten für die Anwaltschaft mit ihren inhaftierten Mandanten. Voraussichtlich wird die Schutz-Maßnahme bis zum 15. Februar dauern. Unter diesen Umständen wurde am Montag beim Amtsgericht ein Prozess gegen einen 29-jährigen Tatverdächtigen komplett abgesagt. Ihm wird zweifache Vergewaltigung vorgeworfen.

Laut Anklage soll er sich im Oktober 2019 nach einem Zechgelage zwar frühmorgens aus der Wohnung einer gleichaltrigen Frau entfernt, soll dabei aber heimlich deren Wohnungsschlüssel mitgenommen haben. Eine Stunde später sei er mit dem Schlüssel in die Räume zurückgekehrt. Die 29-Jährige, die bereits geschlafen habe, soll er entkleidet und sie dann trotz heftiger Gegenwehr vergewaltigt haben. Unter Auflagen wurde der Verdächtige kurz danach von der U-Haft verschont und kam wieder auf freien Fuß. Bevor eine Gerichtsverhandlung über diesen Vorwurf möglich war, soll er sich im Mai 2021 jedoch erneut an einer Frau (19) vergangen haben und wurde deshalb in der JVA Düsseldorf in U-Haft genommen. Nach RP-Informationen soll er beide Taten bisher bestritten haben.