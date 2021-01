Kostenpflichtiger Inhalt: Betrieb aktuell auf Sparflamme : Düsseldorfer Impfzentrum kostet im Monat eine Million Euro

Foto: Stadt Düsseldorf/David Young 14 Bilder So funktioniert die Corona-Impfung in Düsseldorf

Düsseldorf Schon seit Dezember ist das Impfzentrum in der Arena in Düsseldorf startklar, aber dort arbeiten jetzt nur wenige Menschen, mehr als 100 sind es im Vollbetrieb. Auch im derzeitigen Betrieb auf Sparflamme fallen Kosten an.