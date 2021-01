Mit 1200 Dosen : Corona-Impfungen an Düsseldorfer Uniklinik gestartet

Eine Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Düsseldorf hält Spritzen mit dem Impfstoff von Moderna gegen Covid-19 in die Kamera. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf In zahlreichen Krankenhäusern, darunter der Düsseldorfer Uniklinik, haben die Corona-Schutzimpfungen von Mitarbeitern aus besonders betroffenen Bereichen begonnen. Die Impfbereitschaft ist hoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Düsseldorf werden zunächst 1200 Menschen geimpft, die zum Beispiel im eigens eingerichteten Covid-19-Trakt arbeiten. Die Impfbereitschaft innerhalb der Belegschaft sei hoch, sagte ein Klinik-Sprecher am Montag. So hätten sich binnen weniger Tage bereits 4800 Mitarbeiter im Online-System für eine Impfung angemeldet.

Pro Tag sollen an der Uniklinik in einer zügig erbauten Impfstraße 320 Mitarbeiter geimpft werden, bis die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs verbraucht ist. In vier Wochen ist bei dann der zweite Piks fällig. Die dafür nötigen Dosen sollen rechtzeitig geliefert werden.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Montagmorgen gesagt, dass die jetzt startenden Corona-Impfungen in den Krankenhäusern landesweit etwa 100 000 Menschen beträfen. Dazu gehören an der Düsseldorfer Uni-Klinik auch zum Beispiel Hebammen - da sie im Kreißsaal besonders vielen Aerosolen von schnell atmenden Frauen ausgesetzt sind.

(siev/dpa)