Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorfer müssen nach Stockum fahren : Impftermine in anderen Städten sind nicht möglich

Das Impfzentrum in Düsseldorf-Stockum (Archivbild). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Düsseldorfer müssen zum Impfen in die Arena in Stockum fahren – auch wenn ein Impfzentrum in der Nachbarstadt näher ist. Grund ist die berechnete Menge an Impfstoff.